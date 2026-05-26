Ограничения на полеты вновь действовали в нижегородском аэропорту ночью

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгорода снова вводили ограничения на прием и выпуск самолетов минувшей ночью, 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Вчера, 25 мая, около 23:53 в нижегородском аэропорту начали действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Рейсы принимались и отправлялись исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров.
Сейчас аэропорт им. Чкалова опять работает в штатном режиме — ограничения сняли около 06:17. Судя по онлайн-табло аэропорта, это не повлияло на время вылета и прилета рейсов из расписания.
