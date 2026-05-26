В Красноярском крае выявили более 200 нарушений миграционного законодательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае полицейские выявили 201 административное нарушение в сфере миграционного законодательства.
Проверки проходили с 20 по 22 мая. Сотрудники полиции совместно с другими ведомствами проверяли законность пребывания иностранных граждан на территории региона.
Среди основных нарушений — незаконная трудовая деятельность, а также несоблюдение правил въезда и установленного режима пребывания или проживания в России.
По итогам проверок в отношении 44 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы России. Еще 39 иностранцам закрыт въезд в страну.
Также 28 нарушителям сократили сроки временного пребывания.
Отдельно проверялись работодатели. В отношении 12 работодателей составлено 35 протоколов за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности. Общая сумма штрафов превысила 670 тыс. рублей.
По фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки иностранных граждан на миграционный учет полицейские собрали 18 материалов. По ним возбуждено 7 уголовных дел.
В краевом МВД напомнили иностранным гражданам о необходимости соблюдать требования миграционного законодательства и своевременно продлевать разрешительные документы. Работодателям также указали на ответственность за соблюдение порядка трудоустройства иностранных работников.