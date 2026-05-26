Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог назвал один из самых коварных видов рака

РИА Новости: меланома является одним из самых коварных видов рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Меланома является одной из самых агрессивных и коварных опухолей, в структуре онкозаболеваемости она занимает 13-е место, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Ежегодный день диагностики меланомы проходит в России 26 мая.

«Меланома кожи остается одной из самых агрессивных и коварных опухолей. Среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет порядка 14%, а в структуре общей онкологической заболеваемости занимает 13-е место», — сказал Каприн.

Он уточнил, что в группе повышенного риска находятся светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, люди с семейной историей меланомы, а также пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию.

«Особое значение имеют солнечные ожоги в детском возрасте, именно поэтому детей необходимо особенно тщательно защищать от солнца», — заключил онколог.