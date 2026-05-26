8 человек обратились за медпомощью на полумарафоне в Перми 23 мая

В день забега была очень жаркая погода.

Организатор полумарафона в Перми Александра Посохина рассказала, что во время забега за медпомощью обратилось 8 человек.

23 мая в Перми состоялся «ЗаБег РФ». Однако проведение мероприятия пришлось сдвинуть из-за угрозы БПЛА. Спортсмены около двух часов провели в укрытии.

«То, сколько пришлось выдержать, какие решения диктовались праоохранителями, а какие брали на себя организаторы, как происходило получение информации для оперативных действий — всё останется в “Вегасе” и наших воспоминаниях», — написала Александра в своём телеграм-канале.

Несмотря на сложную обстановку, забег решили не отменять. От момента получения информации о безопасности до первого старта прошло всего 20 минут. Организаторам пришлось сжать программу, но ни одну дистанцию не убрали: спортсмены бежали и 5 км, и 10 км, и 21 км. Детские забеги также состоялись.

Особую тревогу у организаторов вызывала жара. Бегунам раздавали много воды, а пожарные машины помогали спасать участников от перегрева.

«8 медицинских случаев без госпитализаций. Я всегда меряю успешное мероприятие этим показателем», — рассказала Александра Посохина.

О том как прошёл марафон — смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.

