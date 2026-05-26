В Красноярске двух коммерсантов будут судить за контрабанду древесины на 392 млн рублей

Красноярские полицейские завершили расследование уголовного дела об обороте незаконно заготовленной древесины и ее контрабанде в особо крупном размере.
Обвинение в совершении преступлений предъявлено 39-летнему директору транспортной компании и 41-летнему руководителю фирмы, работающей в сфере лесопромышленного комплекса. Установлено, что фигуранты осуществляли экспорт лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии через таможенную границу Евразийского экономического союза. Для перевозки такого груза за границу они приобретали у неустановленных лиц фиктивные документы о происхождении древесины и предоставляли их в таможенный орган.
По данным правоохранителей, всего в период с октября 2020 по май 2024 года злоумышленники вывезли из России более 30 тысяч кубометров пиломатериалов общей стоимостью свыше 392 млн рублей.
Незаконную деятельность мужчин квалифицировали по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» и по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». До суда оба находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
