В Красноярске двух коммерсантов будут судить за контрабанду древесины на 392 млн рублей

Обвинение в совершении преступлений предъявлено 39-летнему директору транспортной компании и 41-летнему руководителю фирмы, работающей в сфере лесопромышленного комплекса. Установлено, что фигуранты осуществляли экспорт лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии через таможенную границу Евразийского экономического союза. Для перевозки такого груза за границу они приобретали у неустановленных лиц фиктивные документы о происхождении древесины и предоставляли их в таможенный орган.