Ростовских учителей могут оштрафовать за телефон на ГИА

В Ростовской области педагоги, задействованные в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение установленного порядка её проведения.
Согласно пункту 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, на экзаменах запрещено использовать любые носители информации — в том числе мобильные телефоны, справочные материалы (за исключением разрешённых) и смарт‑часы. Это требование распространяется как на учеников, так и на учителей.
Размеры штрафов за нарушение порядка проведения ГИА:
для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей;
для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;
для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.
Поскольку в период проведения ГИА учителя выполняют функции должностных лиц, в случае доказанного нарушения они подлежат штрафу в размере от 20 000 до 40 000 рублей.