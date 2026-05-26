Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовских учителей могут оштрафовать за телефон на ГИА

Учителям, как и ученикам, запрещено проносить на экзамен любые носители информации.

В Ростовской области педагоги, задействованные в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение установленного порядка её проведения.

Согласно пункту 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, на экзаменах запрещено использовать любые носители информации — в том числе мобильные телефоны, справочные материалы (за исключением разрешённых) и смарт‑часы. Это требование распространяется как на учеников, так и на учителей.

Размеры штрафов за нарушение порядка проведения ГИА:

для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей;

для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;

для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.

Поскольку в период проведения ГИА учителя выполняют функции должностных лиц, в случае доказанного нарушения они подлежат штрафу в размере от 20 000 до 40 000 рублей.