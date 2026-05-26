Ростовских учителей могут оштрафовать за телефон на ГИА

Согласно пункту 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, на экзаменах запрещено использовать любые носители информации — в том числе мобильные телефоны, справочные материалы (за исключением разрешённых) и смарт‑часы. Это требование распространяется как на учеников, так и на учителей.