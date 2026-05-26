Открытки и картинки c Днём пограничника 2026. Слова поддержки и пожелания

День пограничника в России ежегодно отмечается 28 мая. Праздник посвящён военнослужащим, которые охраняют государственную границу страны, обеспечивают безопасность и защищают территориальную целостность России.
Интересный факт: традиция носить зелёные фуражки у пограничников появилась ещё в СССР и со временем стала главным символом пограничных войск. Именно поэтому 28 мая во многих городах России можно увидеть ветеранов и действующих военнослужащих в зелёных беретах и фуражках — это своеобразный знак братства и верности службе на границе.