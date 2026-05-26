Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 26 мая

Отключения света в Ростове на 26 мая затронут десятки адресов, и сотни жителей останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Мечникова, 81/3, 128;
— проспект 40 лет Победы, 27Д, 13А, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 37 Г, 37/3, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9;
— улица Вересаева, 103 В, 105/3, 105/4, 107;
— улица Доватора, 146/2, 146/4, 146/5, 146/10;
— улица Жданова, 2/7;
— улица Цезаря Куникова, 14−26 и 11−25;
— улица Орджоникидзе, 2−32 и 1−39;
— переулок Ашхабадский, 1−37;
— улица Горская;
— улица Немировича-Данченко, 1−39 и 2−40;
— переулок Ставропольский, 2−8, 1.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
— улица 11-я, 33−43 и 66−76;
— переулок Доломановский, 93−109, 94−104, 110/55;
— улица Текучева, 162−182 и 91−107;
— улица Народного Ополчения, 139−151 и 186−202;
— улица Нефедова, 44, 58/115;
— переулок Гвардейский, 72/91, 72А.
