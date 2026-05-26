Подростка избили в Центральном районе Хабаровска

Полиция Хабаровска проводит проверку по факту причинения телесных повреждений подростку.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Хабаровска проводит проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. Инцидент произошёл на улице Ленинградской в Центральном районе, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По данным МВД, вечером в дежурную часть отдела полиции № 4 поступило сообщение о драке между несовершеннолетними. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Личности участников инцидента установлены.

Согласно предварительным сведениям, подростки знакомы друг с другом. Конфликт между ними возник ранее. В ходе ссоры один из несовершеннолетних позвал на помощь свою мать, которая приняла активное участие в инциденте.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают все детали случившегося. По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства.

