В Хабаровске исчезла традиция салюта на День города

В Хабаровске 31 мая снова не будет фейерверка в честь Дня города, — сообщает hab.aif.ru.
Когда-то этот момент считался одной из самых ожидаемых точек праздника: люди заранее занимали места на набережной, приходили семьями, наблюдали, как над Амуром загорается небо. Теперь эта традиция исключена из программы.
Как пояснили в администрации Хабаровска, решение об отказе от салюта связано прежде всего с его высокой стоимостью. Организация масштабного фейерверка требует значительных затрат и сложной подготовки. При этом праздничные мероприятия в городе финансируются не только из бюджета, но и при участии представителей бизнеса.
По словам начальника пресс-службы администрации города Алексея Лескова, отказ от дорогостоящего салюта был закреплён ещё в 2022 году.
«Было принято решение, что средства, которые ранее могли бы направляться на организацию фейерверка, целесообразнее использовать на другие задачи. В том числе речь идёт о гуманитарной помощи и поддержке участников специальной военной операции», — отметил Алексей Лесков.
Таким образом, из праздничной программы постепенно исчез один из самых узнаваемых элементов Дня города. При этом сам формат празднования сохраняется: в Хабаровске пройдут концерты, уличные площадки, спортивные и семейные мероприятия. Однако финальной точки в виде салюта, к которой горожане привыкли годами, в этот раз снова не будет.