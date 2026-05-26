Рубио рассказал о разговоре с Лавровым по Украине: США готовы содействовать

Рубио заявил Лаврову о готовности США содействовать урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заверил его в готовности Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине. Разговор состоялся в понедельник.

Рубио отметил, что переговоров с Украиной сейчас не идет и они не запланированы. Однако, подчеркнул он, США всегда готовы сыграть конструктивную роль и оказать содействие, «если появится возможность».

Американский госсекретарь также заявил, что конфликт должен прекратиться, и США, по его словам, готовы сделать все возможное, чтобы этому способствовать.

В понедельник Лавров провел телефонные переговоры с Рубио. По данным МИД России, Лавров по поручению президента Владимира Путина официально уведомил американскую сторону, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы РФ приступают к системным ударам по объектам ВСУ в Киеве и центрам принятия решений.

Как писал KP.RU, ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина, активизировав свою террористическую деятельность, сама напросилась на удары возмездия.

