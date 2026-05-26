Хабаровский кардиолог о том, почему в год в России исчезает город-миллионник

Трагическая история с известным российским телеведущим федерального канала, который внезапно умер от инфаркта, заставляет в очередной раз задуматься: что с нами происходит? Всем казалось, что он абсолютно здоров! На самом же деле он был болен, никогда не обследовался и не лечился. Итог печален. Что надо о себе знать, чтобы жить долго, как предупредить сердечные катастрофы?
Об этом корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» говорит с заведующей кардиологическим отделением поликлиники краевой клинической больницы имени профессора Сергеева Верой Лукьянчиковой.
Инфаркт помолодел и… постарел.
— От сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно в мире умирает около 20 миллионов человек, в России — 900 тысяч, — говорит Вера Лукьянчикова. — Практически исчезает город! Причём у половины пациентов летальный исход становится следствием острых состояний — инфарктов и инсультов. В Хабаровском крае ежегодно происходит 2500 инфарктов. Каждый день из жизни уходит два-три человека. Происходит это, как правило, в первые два часа развития инфаркта миокарда — человека порой не успевают доставить в больницу.
Таков масштаб этого истинного бедствия. Поэтому очень важно заботиться о своём здоровье. Мужчины должны делать это начиная с 30 лет — для них это критический возраст, когда надо начинать думать о своих показателях: нормальные они или уже нет, проверить основные константы организма (холестерин, сахар), не повышен ли вес, достаточна ли физическая активность, правильно ли вы питаетесь.
Когда заканчивается гормональная перестройка у женщин, они тоже должны быть особенно внимательны к себе. Для этого и существует диспансеризация.
Иногда говорят, что инфаркт помолодел. Доктор соглашается, но уточняет, что это утверждение справедливо лишь отчасти. Да, молодые люди теперь занимаются бизнесом, испытывают эмоциональные перегрузки, стрессы, мало спят, курят, расслабляются с помощью алкоголя. С ними действительно может случиться беда.
— Но иногда приходит на приём пациент, спрашиваю его анамнез: «Чем болели родители?» Оказывается, они в 50−60 лет умерли от инфаркта или инсульта. А пациенту 70−80 лет! Он принимает препараты, назначенные врачом, и благополучно продолжает жить, чувствует себя хорошо, радуя своих детей и внуков. То есть инфаркт помолодел, но в то же время и постарел — в связи с увеличением продолжительности жизни, — замечает моя собеседница.
Инфаркт случается в разных участках миокарда, а потому клиника у больных бывает разная. Чаще всего возникают загрудинные боли, но если инфаркт в задней стенке, то возникают боли в животе. С задней стенкой рядом находится водитель ритма, и тогда ещё до наступления некроза миокарда может начаться нарушение ритма с внезапной смертью.
Самое вредное вещество для сосудов.
Во дворе первой краевой больницы есть вертолётная площадка для санавиации. Вертолёты практически ежедневно привозят из отдалённых северных районов края пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями — инфарктами и инсультами. Таким людям здесь оказывают помощь.
В прошлом году врачи провели 780 высокотехнологичных операций стентирования. Причём в сердечно-сосудистом центре больницы внедрены новые методы лечения с использованием внутрисосудистого УЗИ.
С помощью аппарата хирург смотрит внутрь сосуда, видит, какой там диаметр, какая бляшка, и точно подбирает стент. Ещё одно новшество касается ротационного удаления бляшек. Специальная хирургическая фреза буквально вырезает бляшку, а на её место ставится стент.
Из больницы пациентов выписывают с рекомендациями принимать препараты, которые они получают прямо тут же, в аптечном киоске поликлиники, абсолютно бесплатно. И такая поддержка длится в течение года.
Дело в том, что после перенесённого инфаркта в ближайшие полгода высок риск ретромбоза. То есть там, где стоит стент, может образоваться тромбоз и возникнет повторная острая ситуация. Поэтому принимать лекарства — жизненная необходимость.
Если кому-то кажется, что у него всё в порядке, а потому в этом нет необходимости, он глубоко заблуждается. Такова мировая практика. Клинические рекомендации, которые даются нашим пациентам, такие же, как европейские или американские.
Если человек перестаёт принимать препараты, то через год у 20 процентов пациентов в анализах крови повышается «плохой» холестерин — липопротеины низкой плотности. Это один из главных факторов развития повторного инфаркта миокарда. Образуются повторные бляшки либо тромбоз в стенте. А если человек продолжает курить, то риски летального исхода многократно увеличиваются.
— Большим количеством исследований доказано, что никотин поражает практически всю сосудистую систему — головы, сердца, нижних конечностей, развиваются язвы и тромбы, что грозит гангреной, а также он является причиной язвы желудка, — отмечает Вера Лукьянчикова. — Если человек курит больше 50 лет, у него высок риск развития рака лёгкого. Худшего вещества, чем никотин, для сосудов нашего организма просто нет.
Разрушает сосуды и сахарный диабет. Сейчас, по словам доктора, наблюдается буквально эпидемия этого заболевания, особенно после COVID-19, который лечили препаратами преднизолонового ряда. А половина диабетиков, опять же по статистике, переносит инфаркт миокарда, причём у них — в четыре раза чаще по сравнению с пациентами, у которых нет проблем с глюкозой крови.
Два исхода — один хуже другого.
И ещё про последствия пандемии COVID-19, когда в большом количестве назначали витамин D с препаратами кальция. Проведено много исследований, которые доказали, что избыточный приём таких препаратов приводит к тому, что кальций откладывается на клапанах, на стенках сосудов, бляшках.
Зачастую развиваются кальцинированные стенозы на аортальном клапане. Во всём должен быть разумный подход. Да, при остеопорозе, ревматологических заболеваниях такие препараты показаны, во всех остальных случаях — строго по рекомендации врача.
Принимать их следует, когда они действительно нужны, и не принимать, когда в том нет необходимости.
Чтобы не случилось сердечной катастрофы, надо знать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Модифицируемые — это артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, липопротеиды низкой плотности.
Вера Лукьянчикова рассказала, что у них в поликлинике открыт кабинет нарушений липидного обмена, где больные лечатся не привычными статинами, а моноклональными антителами. И это тоже новая методика. Человек приходит в поликлинику, и ему делают укол раз в две недели.
Такой метод показан тем пациентам, у которых не получается достичь эффекта при лечении статинами, либо тем, кто их вовсе не переносит. Моноклональные антитела — это человеческие белки, которые помогают захватывать липиды, то есть «плохой» холестерин, из крови и выводить их из организма через печень и жёлчные кислоты.
— Результаты просто потрясающие, — не скрывает эмоций доктор.
Если вы задумались, прочтя печальную статистику исходов сердечно-сосудистых заболеваний, и вам не хочется попасть в неё, надо менять свою жизнь. Причём начинать лучше прямо завтра — с утра, с контроля артериального давления. Норма — 120 на 80 мм ртутного столба и даже ниже, и никак не больше!
Иногда давление у человека держится в пределах 140−150, даже 160, он чувствует себя вроде бы неплохо. Правда, шумит в голове, в ушах, неприятно, но жить можно. И пациент ничего всерьёз не предпринимает, он не может оставить свои дела.
Так вот, у людей с таким уровнем давления есть все шансы развития деменции и синдрома Альцгеймера. А если давление 180−200, но пациент упорно не лечится, у него чаще всего другая судьба — инсульт.
Так что из двух вариантов ни один не лучше другого. Остаётся обследоваться, лечиться и жить долго.