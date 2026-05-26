Подростки в Ростовской области подозреваются в онлайн‑сбыте наркотиков

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении 18‑летнего и 17‑летнего жителей Новошахтинска. Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
По данным следствия, в апреле 2026 года подозреваемые через мессенджер получили от неустановленного лица информацию о местонахождении партии наркотиков. Извлечив запрещённые вещества из тайника, они расфасовали их и разместили в нескольких тайниках на территории города. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции до завершения сбыта.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и роли неустановленного соучастника.