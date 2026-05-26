На Цветном бульваре в Москве будет ограничено движение с 29 по 31 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Движение будет временно ограничено на Цветном бульваре в Москве 29, 30 и 31 мая в связи с проведением московского детского велофестиваля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«29 мая в период с 10:00 до 22:00 и 30 мая с 20:00 до 10:00 31 мая закроют для движения одну крайнюю левую полосу в каждом направлении на Цветном бульваре от дома 27/24 до дома 1. А 30 мая с 00:01 до 20:00 перекроют две крайние правые полосы на Петровском бульваре в районе Трубной площади при движении в сторону улицы Петровки», — говорится на сайте.

С начала субботы (00:01 мск) будет запрещен до 20:00 мск проезд в каждом направлении на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвара, отмечается там.

Также с начала суток до окончания московского детского фестиваля будет запрещена парковка на участках, где будет перекрыто движение.

Водителей просят заранее планировать маршруты.