Часть проспекта перекроют в центре Минска 30 мая

Временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин будет введено в этот день с 10:30 до 12:30 по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а также с 10:50 до 12:10 по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской.
В документе говорится, что это решение принято столичными властями в связи с проведением массового мероприятия.
В Минске 30 мая пройдет велокарнавал «Viva Ровар»-2026. Велозаезд традиционно стартует от Дворца спорта: колонна проследует по проспекту Победителей до «Минск-Арены» и вернется обратно. Всего участники проедут 10 км.
После заезда подготовлена большая развлекательная программа с активностями, конкурсами, подарками и выступлениями известных артистов.