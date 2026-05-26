Красноярцев приглашают проверить мужское здоровье в рамках диспансеризации

Диспансеризация с акцентом на сохранение мужского репродуктивного здоровья пройдет 30 мая в поликлиниках Красноярска и районных больницах. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Специальная программа обследования направлена на раннее выявление заболеваний и факторов риска, которые могут повлиять на репродуктивную функцию. Скрининг позволяет обнаружить возможные проблемы на начальной стадии и своевременно начать необходимое лечение или профилактику. Пройти репродуктивную диспансеризацию могут мужчины в возрасте от 18 до 49 лет. Обследование проводится бесплатно, для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Специалисты напоминают, что регулярные профилактические обследования помогают сохранить здоровье, выявить заболевания на ранних стадиях и повысить качество жизни. Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».