Бесплатное тестирование на ВИЧ проведут в Иркутской области

Тестирование пройдет в Иркутске, Ангарске и музее «Тальцы».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в конце мая организуют выездные пункты быстрого тестирования на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, а также сифилис. Проверить своё здоровье можно бесплатно и без предоставления личных данных.

Передвижная лаборатория будет работать в трёх точках:

— 27 мая с 10:00 до 15:00 на парковке у Центрального рынка Иркутска;

— 30 мая с 12:00 до 14:30 в ангарском парке 10-летия Ангарска (в рамках празднования Дня города);

— 31 мая с 11:00 до 15:30 в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» на Троицу.

Результат озвучивают устно через 20 минут после взятия анализа. Письменных справок в тест-мобиле не дают.