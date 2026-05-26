Глава МИД Литвы Кестутис Будрис прокомментировал свою инициативу напасть на Калининградскую область. По его словам, предложение атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой прибалтийских стран. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 26 мая, цитируя интервью министра СМИ.
«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя, — заявил Кестутис Будрис. — Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир».
18 мая в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Калининградская область мешает быстрому развитию регионализации. Поэтому, по его словам, НАТО необходимо нейтрализовать российский регион.