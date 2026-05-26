«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде», — заявил он.
Более того, латвийский чиновник заявил, что настрой прибалтов — это некое послание европейским партнерам. Страны Балтии будут действовать, если это будет необходимо.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении на Калининградскую область высказываниями на грани безумия. Песков отметил, что не считает нужным серьезно относиться к подобным высказываниям. По его словам, они скорее свидетельствуют об оголтелости литовских политиков.
В свою очередь, постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что президент России уже недвусмысленно предупреждал, что любая попытка блокады, не говоря о каком-либо вторжении, в отношении Калининградской области приведет к невиданной эскалации.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал поменьше обращать внимание и придавать значение подобных Будрису персонажам. Они говорят только для того, чтобы показать, что они существуют.