Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Литвы: призыв атаковать Калининград должен показать настрой Прибалтики

Глава МИД Латвии объяснил свои призывы атаковать Калининград.

Источник: Комсомольская правда

Предложение атаковать Калининград силами НАТО необходимо для демонстрации решимости стран Балтии. Об этом, комментируя свою инициативу в интервью LRT, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде», — заявил он.

Более того, латвийский чиновник заявил, что настрой прибалтов — это некое послание европейским партнерам. Страны Балтии будут действовать, если это будет необходимо.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении на Калининградскую область высказываниями на грани безумия. Песков отметил, что не считает нужным серьезно относиться к подобным высказываниям. По его словам, они скорее свидетельствуют об оголтелости литовских политиков.

В свою очередь, постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что президент России уже недвусмысленно предупреждал, что любая попытка блокады, не говоря о каком-либо вторжении, в отношении Калининградской области приведет к невиданной эскалации.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал поменьше обращать внимание и придавать значение подобных Будрису персонажам. Они говорят только для того, чтобы показать, что они существуют.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше