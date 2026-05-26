Японская экономическая делегация прибыла с визитом в Россию

Делегация Министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии прибыла в Россию с визитом. Об этом РИА Новости 26 мая сообщила представитель японского министерства экономики.
Собеседница агентства уточнила, что в командировке находятся глава департамента торговой политики ведомства Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава. Они проведут встречи на правительственном уровне. Визит, по ее словам, продлится несколько дней.
8 мая стало известно о решении правительства Японии направить в конце мая экономическую делегацию в Россию. Минэкономики страны 11 мая подтвердило планы визита, однако опровергло информацию СМИ о намерениях расширять сотрудничество с Москвой.
Как писал KP.RU, ранее депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки призвал Токио расширить поставки нефти из России на фоне блокады Ормузского пролива. Политик пояснил, что этот вариант выгоден для Японии. Он напомнил, что недавно российская нефть уже поступала в страну с проекта «Сахалин-2».