Платье за год вперёд. Сколько стоит выпускной и как выкручиваются родители

Приближаются школьные выпускные, а значит, мамам и папам школьников предстоит раскошелиться. В 2026 году средний чек на праздник и наряды в Нижнем Новгороде вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 15%. На что предстоит потратиться и принесут ли траты радость детям и взрослым, выяснял nn.aif.ru.
…Плюс шарики-фонарики.
Родители выпускников девятых и одиннадцатых классов рассказали, сколько стоит организация выпускного бала в 2026 году. Опрос провёл сервис SuperJob. В исследовании участвовали 3000 жителей 159 населённых пунктов России со всех округов.
Средний чек сбора на выпускной учеников девятых классов в Нижнем Новгороде составляет около 13 тыс. руб., а для учеников 11-х классов — уже 20 тыс. руб.
Опрос выявил, что выпускной планируют отмечать не во всех нижегородских школах. Каждый восьмой родитель девятиклассников сообщил, что у них официального прощания со школой не будет. В 11-х классах таких ситуаций меньше — так ответили 9%.
Отдельная строка бюджета — наряд. Одежда и обувь для сына-девятиклассника обойдётся родителям в 18,1 тыс. руб., для дочери — в 17 тыс. руб. Суммы растут, когда речь заходит о нарядах на выпускной в одиннадцатом классе. Одеть юношу на выпускной будет стоить уже 22,1 тыс. руб., образ для прекрасной выпускницы обойдётся в 23,5 тыс. руб.
Примечательно, что мамы и папы 17% мальчиков и 15% девочек в девятых классах не покупают им специальную одежду для праздника. У одиннадцатиклассников такое реже, но тоже бывает: в 15% случаев ничего не приобретают юношам и в 10% — девушкам.
«У нас год назад женился старший сын, и я сразу сказала дочери, чтобы платье на свадьбу брата выбирала с прицелом на школьный выпускной», — рассказала nn.aif.ru мама девятиклассницы Людмила Шумилова.
А вот на остальное Шумиловым придётся раскошелиться, и тут цифры гораздо выше, чем приведённые по итогам опроса. Например, родители собирают деньги на подарки школе — точнее, на презент для каждого педагога и плазменный телевизор для учебного заведения.
Около 10 тыс. руб. выходит сам выпускной вечер в кафе на одного выпускника. Если к банкету и праздничной программе хочет присоединиться папа или мама — платите ещё 5000 ₽
Добавьте траты на праздничные шарики, хлопушки, открытки и прочие радости. «Итоговая сумма набегает более 35 тыс. руб. точно. Сборы ведёт родительский комитет. Дочь очень хочет пойти на выпускной. Ну не отказывать же ребёнку?!» — говорит Людмила Шумилова.
А вот сын Елены Серовой решил на школьный выпускной вечер не ходить. «Родительский комитет называл суммы от 15 тыс. за весь праздник, но сын сказал, что против банкета и прочей мишуры, — объясняет Елена. — Мол, получит аттестат, сфотографируется и пойдёт с друзьями из другой школы гулять в центр города. 5000 ₽ ему на это дам — и хватит».
Стресс для семьи.
«У нас принято считать, что свадеб может быть сколько угодно, а выпускной из школы у ребёнка один, отсюда часто ненужный ажиотаж вокруг этого события», — уверена заместитель директора, учитель истории и обществознания частной школы им. М. В. Ломоносова Дарья Клочкова.
По словам эксперта, по сути, выпускной — это праздник каждой семьи, и школа должна обеспечить лишь официальную его часть, но никак не диктовать детям и родителям, как проводить праздник и тем более что кому дарить.
«Выпускные сейчас принято отмечать чуть ли не с детского сада, но по факту это событие имеет вес, если ребёнок окончил школу и в его жизни начинается новый этап, — рассуждает Дарья Клочкова. — Что касается подарков учителям, если вам хочется поблагодарить педагога, то порой и красивого букета достаточно. Учителя, как правило, понимают экономический бэкграунд каждой семьи и уж точно в обиде не будут. Это наша работа. В любом случае школьный выпускной не должен быть дополнительным стрессом для семьи. Стресса у выпускников и так хватает…».