В России предложили способ для питания проводного БПЛА

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали новый способ для питания проводного беспилотного летательного аппарата с помощью преобразователя напряжения. Устройство, способное управлять параметрами электрической энергии, позволит увеличить время непрерывной работы БПЛА и импортозаместить аналогичные разработки, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По данным разработчиков, основным источником питания компактных БПЛА являются аккумуляторные батареи, однако их ограниченный запас энергии затрудняет применение аккумуляторных БПЛА в некоторых сферах деятельности.
«Решением проблемы является проводное подключение БПЛА к наземному источнику питания посредством преобразователя напряжения с промежуточной высоковольтной линией постоянного тока», — рассказали в пресс-службе. По словам доцента НГТУ Сергея Кучака, основой для разработки станут широкозонные полупроводниковые приборы, схемотехнические решения на основе резонансных цепей и планарные трансформаторы.
В пресс-службе отметили, что описанные решения позволят уменьшить массу и габариты преобразователя, что является критически важным для БПЛА.
Проект получил поддержку Российского научного фонда. Преимущество разработки, кроме улучшения технических характеристик, заключается также в том, что она позволит импортозаместить аналогичные разработки.
«Целевыми потребителями разработки являются компании по производству беспилотных летательных аппаратов. В качестве квалифицированного заказчика проекта выступает ООО “Аэрофрегат” — компания готова содействовать в летных испытаниях разрабатываемых образцов, которые запланированы на конец 2027 года», — цитирует пресс-служба Кучака.