В Хабаровске покупка литых дисков обернулась уголовным делом

Мужчина хотел купить комплект литых дисков через мессенджер.

В Хабаровске 42-летний житель Центрального района стал жертвой мошенников при покупке автомобильных дисков, — сообщает hab.aif.ru.

Мужчина работает контролёром службы безопасности в одной из коммерческих организаций.

По данным полиции, хабаровчанин состоял в общем чате в мессенджере, где пользователи продавали и покупали литые диски для автомобилей. Он разместил сообщение о поиске комплекта, после чего один из участников группы предложил подходящий вариант за 26 тысяч рублей.

Продавец отправил реквизиты для оплаты, а покупатель перевёл деньги. После этого собеседник подтвердил получение суммы и пообещал на следующий день отправить трек-номер службы доставки. Однако утром потерпевший обнаружил, что переписка удалена, а сам он исключён из группы. Тогда мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, и обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков.