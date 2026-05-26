В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности

В Ростовской области утром 26 мая был отменен режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение распространила система РСЧС.
Отбой угрозы объявили около 04:00. Накануне вечером, 25 мая, экстренные службы предупреждали жителей региона о возможной атаке беспилотников.
Около 22:00 населению рекомендовали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
По состоянию на утро 26 мая официальной информации о сбитых беспилотниках, пострадавших или.
