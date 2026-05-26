Блогеры впервые заседают в общественном совете при минтрансе Дона

25 мая стало известно об обновлении состава общественного совета при Министерстве транспорта Ростовской области. Впервые в него вошли блогеры и урбанисты наряду с представителями транспортных предприятий, профильных ведомств, IT‑экспертами и специалистами по безопасности дорожного движения.
Председателем совета избран Владимир Седович, директор ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения».
На первом заседании участники обсудили ключевые направления работы, сосредоточившись на реализации национальных и региональных проектов: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Развитие общественного транспорта», «Безопасность дорожного движения».
Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова подчеркнула, что общественный совет — это механизм диалога с жителями региона, позволяющий учитывать их мнение при принятии решений.