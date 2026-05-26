Ученый из СФУ уже второй год подряд вошел в число самых цитируемых ученых мира

Ученый Сибирского федерального университета Максим Молокеев поднялся в мировом рейтинге World’s Best Chemistry Scientists и занял второе место среди российских химиков. В прошлом году аналитическая компания Clarivate включила его в престижный мировой рейтинг самых цитируемых ученых.
В рейтинг входят наиболее цитируемые исследователи в области химии. При составлении списка учитывают D-индекс. Он показывает научное влияние автора в конкретной дисциплине. В рейтинг включают ученых с показателем от 40 и выше.
Максим Молокеев занимается кристаллографией, физикой твердого тела и нанотехнологиями. Он является старшим научным сотрудником Международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии, а также доцентом базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий СФУ.
На счету ученого более 700 научных публикаций. Его работы активно используют и цитируют коллеги из разных стран.
Сам Максим Молокеев отметил, что не ставил перед собой цель попасть в рейтинг.
«Мы с коллегами никогда не ставили перед собой цели добиться именно такого результата. Мы просто делали то, что должны были и что было нам интересно», — отметил ученый.
В СФУ подчеркнули, что высокая позиция в международном рейтинге говорит о заметном вкладе исследователя в развитие современной химии и смежных научных направлений.