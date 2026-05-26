Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый из СФУ уже второй год подряд вошел в число самых цитируемых ученых мира

Ученый Сибирского федерального университета Максим Молокеев поднялся в мировом рейтинге World’s Best Chemistry Scientists и занял второе место среди российских химиков.

Ученый Сибирского федерального университета Максим Молокеев поднялся в мировом рейтинге World’s Best Chemistry Scientists и занял второе место среди российских химиков. В прошлом году аналитическая компания Clarivate включила его в престижный мировой рейтинг самых цитируемых ученых.

В рейтинг входят наиболее цитируемые исследователи в области химии. При составлении списка учитывают D-индекс. Он показывает научное влияние автора в конкретной дисциплине. В рейтинг включают ученых с показателем от 40 и выше.

Максим Молокеев занимается кристаллографией, физикой твердого тела и нанотехнологиями. Он является старшим научным сотрудником Международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии, а также доцентом базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий СФУ.

На счету ученого более 700 научных публикаций. Его работы активно используют и цитируют коллеги из разных стран.

Сам Максим Молокеев отметил, что не ставил перед собой цель попасть в рейтинг.

«Мы с коллегами никогда не ставили перед собой цели добиться именно такого результата. Мы просто делали то, что должны были и что было нам интересно», — отметил ученый.

В СФУ подчеркнули, что высокая позиция в международном рейтинге говорит о заметном вкладе исследователя в развитие современной химии и смежных научных направлений.