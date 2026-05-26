В Минздраве назвали один из самых коварных видов рака

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с РИА Новости назвал меланому одной из самых агрессивных и коварных злокачественных опухолей. По его словам, в структуре общей онкозаболеваемости она занимает 13-е место, а среди всех раков кожи составляет около 14%.
По словам Каприна, в группу повышенного риска входят светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, имеющие семейную историю меланомы, а также получающие иммуносупрессивную терапию. Онколог также подчеркнул, что особое значение имеют солнечные ожоги в детском возрасте, поэтому детей нужно особенно тщательно защищать от солнца.