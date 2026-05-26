Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве назвали один из самых коварных видов рака

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с РИА Новости назвал меланому одной из самых агрессивных и коварных злокачественных опухолей.

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с РИА Новости назвал меланому одной из самых агрессивных и коварных злокачественных опухолей. По его словам, в структуре общей онкозаболеваемости она занимает 13-е место, а среди всех раков кожи составляет около 14%.

«Меланома кожи остается одной из самых агрессивных и коварных опухолей. Среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет порядка 14%, а в структуре общей онкологической заболеваемости занимает 13-е место», — уточнил Каприн.

По словам Каприна, в группу повышенного риска входят светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, имеющие семейную историю меланомы, а также получающие иммуносупрессивную терапию. Онколог также подчеркнул, что особое значение имеют солнечные ожоги в детском возрасте, поэтому детей нужно особенно тщательно защищать от солнца.