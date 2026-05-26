ЦЭ и ЦТ стартуют в Беларуси

Сегодня у 11-классников пройдет ЦЭ по предмету на выбор, а у выпускников прошлых лет и выпускников колледжей — ЦТ по предмету на выбор.
По последним данным директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Дмитрия Миронова, в этом году на ЦЭ зарегистрировано более 59 тысяч человек, на (ЦТ) — свыше 66 тысяч абитуриентов. Цифры зарегистрировавшихся в 2026-м выше на 8%, чем в прошлом году.
Централизованный экзамен сдают все выпускники 11-х классов. Он одновременно является выпускным школьным, и вступительным в университет экзаменом. Испытания пройдут в два основных дня — 26 мая и 29 мая, с двумя резервными днями (20 и 22 июня).
Централизованное тестирование пройдет в четыре дня: 26 и 29 мая, 2 и 5 июня. Для тех, кто не смог сдать ЦТ в основные сроки по уважительной причине, предусмотрены резервные дни 18, 20, 22 июня.
На ЦЭ и ЦТ можно и нужно взять с собой паспорт (документ, удостоверяющий личность) и пропуск, гелевую или капиллярную ручку только с черными чернилами, а также простой калькулятор, но только на итоговые испытания по физике или химии.
Категорически запрещено проносить в аудиторию такие гаджеты, как телефоны, смарт-часы, фитнес-браслеты (кроме медицинских устройств). Также запрещено брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты и электронные книги. Шпаргалки, конспекты, справочники, транспортиры, логарифмические линейки и циркули тоже лучше оставить дома.
Что касается правил поведения в аудитории, то во время проведения экзаменов и тестирования запрещено разговаривать, списывать, подсказывать, меняться местами. Также нельзя фотографировать задания, трогать бланк после команды «время вышло» и забирать тесты и черновики с собой.