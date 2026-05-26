Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Браун: Германия проводит подготовку к войне в невиданных масштабах

Эксперт назвал страх перед Россией мощным инструментом политики Германии.

Источник: Комсомольская правда

Германия проводит тотальную милитаризацию в масштабах, которых в истории страны еще не было. Такое мнение высказал РИА Новости бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

По словам эксперта, милитаризация охватила все сферы — от здравоохранения и гражданской обороны до школ и экологии. Страна вышла на новое качество подготовки к военным действиям, подчеркнул он.

Около 35% немцев критикуют курс на вооружение, но концепция «готовности к войне» и образ врага в лице России укоренились в обществе. Страх перед РФ, добавил Браун, стал мощным инструментом политики, который затуманивает разум и отвлекает от реальных проблем. Этот страх, резюмировал он, «полностью построен на лжи».

До этого также агентство Bloomberg писало, что Германия приступила к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному сценарию, несмотря на дефицит бюджета бундесвера.

Как сообщал KP.RU, ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа заявил о попытках канцлера Германии Фридриха Мерца поднять свои политические рейтинги разговорами о давлении на Россию.