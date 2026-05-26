Германия проводит тотальную милитаризацию в масштабах, которых в истории страны еще не было. Такое мнение высказал РИА Новости бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
По словам эксперта, милитаризация охватила все сферы — от здравоохранения и гражданской обороны до школ и экологии. Страна вышла на новое качество подготовки к военным действиям, подчеркнул он.
Около 35% немцев критикуют курс на вооружение, но концепция «готовности к войне» и образ врага в лице России укоренились в обществе. Страх перед РФ, добавил Браун, стал мощным инструментом политики, который затуманивает разум и отвлекает от реальных проблем. Этот страх, резюмировал он, «полностью построен на лжи».
До этого также агентство Bloomberg писало, что Германия приступила к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному сценарию, несмотря на дефицит бюджета бундесвера.
Как сообщал KP.RU, ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа заявил о попытках канцлера Германии Фридриха Мерца поднять свои политические рейтинги разговорами о давлении на Россию.