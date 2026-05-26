КСП Братска предложила властям города подумать над сокращением муниципальных льготников на транспорте

В заключении КСП Братска обращает внимание, что в настоящее время скидкой на оплату проезда на общественном транспорте по регулярным и дачным маршрутам пользуются дети, пенсионеры по старости, ветераны Братска, почетные городские доноры и другие категории граждан. При этом льготы всем им предоставляются автоматически, без оценки необходимости предоставления меры поддержки конкретному гражданину. На этом основании КСП Братска предлагает изменить подход, внедрив в местные нормативные акты, регулирующие предоставление льгот, критерии «адресности и нуждаемости». Подобный подход поможет снизить затраты городской казны на оплату выпадающих доходов для транспортных предприятий, которые перевозят льготников.