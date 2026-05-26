КСП Братска предложила властям города подумать над сокращением муниципальных льготников на транспорте

Число граждан, которые пользуются муниципальными льготами при проезде в автобусах и троллейбусах, может уменьшиться. Контрольно-счетная палата (КСП) города рекомендовала властям Братска изменить нормативные акты, которые регулируют условия предоставления льгот. Об этом говорится в заключении КСП Братска по результатам проверки оценки эффективности и результативности использования бюджетных средств на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в 2025 году. Документ размещен на сайте «Официальный вестник Братска», передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

В заключении КСП Братска обращает внимание, что в настоящее время скидкой на оплату проезда на общественном транспорте по регулярным и дачным маршрутам пользуются дети, пенсионеры по старости, ветераны Братска, почетные городские доноры и другие категории граждан. При этом льготы всем им предоставляются автоматически, без оценки необходимости предоставления меры поддержки конкретному гражданину. На этом основании КСП Братска предлагает изменить подход, внедрив в местные нормативные акты, регулирующие предоставление льгот, критерии «адресности и нуждаемости». Подобный подход поможет снизить затраты городской казны на оплату выпадающих доходов для транспортных предприятий, которые перевозят льготников.

Какие конкретно критерии «адресности и нуждаемости» предлагает вписать в местные нормативные акты в документе КСП Братска, не уточняется.

По данным, которые приводятся в заключении контрольно-счетной палаты, из бюджета Братска в 2025 году за проезд льготников по регулярным рейсам общественного транспорта из бюджета города было заплачено почти 17,5 миллионов рублей, еще почти 3 миллиона обошлись городскому бюджету поездки льготников на дачных автобусах.