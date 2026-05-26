В большей части Красноярска отменяют летние масштабные отключения холодной воды

Компания «КрасКом» отменила летние масштабные отключения холодной воды в большей части Красноярска.
На сегодняшний день специалисты предприятия завершают плановые работы на водозаборах:
острова Отдыха, обеспечивающего холодной водой весь Свердловский район и мкр. Водники и Торгашино Кировского района; острова Татышева, в контуре которого холодное водоснабжение получают жители Советского района; острова Посадного, подающего питьевую воду в Центральный район полностью и часть Железнодорожного (от центра до железной дороги); острова Верхний Атамановский, к которому подключен мкр. Мичуринский.
«В интересах красноярцев мы скорректировали свои планы летней ремонтной кампании, чтобы исключить наложение графиков отключения холодной и горячей воды, которое требуется нашим коллегам из СГК для гидравлических испытаний трубопроводов и подготовки ТЭЦ к новому отопительному сезону. На четырёх из семи городских водозаборах мы уже выполнили практически весь объём профилактических ремонтов. Полная остановка требуется только для замены запорной арматуры большого диаметра на магистральных сетях водоснабжения и электротехническом оборудовании водозаборных сооружений “Гремячий лог”, островов Казачий и Нижний Атамановский», — рассказал генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
Таким образом, в Красноярске планируется только два отключения холодной воды. Первое произойдет в ночь с пятницы, 29, на субботу, 30 мая. Специалисты остановят водозабор острова Нижний Атамановский, который подает холодную воду в Ленинский район, часть Кировского района — пр. Красноярский рабочий от ул. Корнетова до ул. Затонской; в коттеджи на ул. Побежимова и ул. Вавилова, а также в часть посёлка Березовка.
Красноярскую клиническую больницу № 20 и оборонный завод «Красмаш» переключат на водоснабжение от водозабора острова Верхний Атамановский.
Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды и воды на санитарные нужды. Уезжая на выходные из города, рекомендуется проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей, поскольку запуск водозабора острова Нижний Атамановский и восстановление водоснабжения КрасКом планирует начать не через двое суток, как было запланировано ранее, а с опережением графика — вечером в субботу, 30 мая.
В августе планируется остановить водозабор «Гремячий лог», который снабжает водой Октябрьский и часть Железнодорожного района.
Телефон диспетчерской службы КрасКом: 211−39−63.