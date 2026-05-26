Онколог Каприн назвал один из самых коварных видов рака

Меланома остается одной из самых агрессивных и опасных опухолей. Об этом во вторник, 26 мая, рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
По его словам, среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет около 14 процентов, а в общей структуре онкологических заболеваний занимает 13-е место.
Каприн отметил, что в группу повышенного риска входят светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, семейной историей меланомы, а также люди, проходящие иммуносупрессивную терапию.
— Особое значение имеют солнечные ожоги в детском возрасте, именно поэтому детей необходимо особенно тщательно защищать от солнца, — заключил онколог в беседе с РИА Новости.
