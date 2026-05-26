Военнослужащие Восточного округа прибыли в Лаос для совместных учений

В Лаосскую Народно-Демократическую Республику прибыли военнослужащие Восточного военного округа для проведения курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса «Тайфун-2026» и участия в совместных учениях «Ларос-2026», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Торжественная встреча представителей наших военных, организованная руководством Народной армии Лаоса, прошла в атмосфере дружелюбия и взаимного уважения.
Церемония открытия курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса и совместных учений «Ларос-2026» состоялась на полигоне Академии сухопутных войск «Коммадам» Народной армии Лаоса. В мероприятии приняли участие начальник Генштаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сайтяй Коммасит, руководитель учений с российской стороны — полковник Иван Тараев, а также военнослужащие двух стран.
После официальной церемонии участникам мероприятия показали российские образцы современного стрелкового вооружения, включая снайперские винтовки, разведывательные и FPV-дроны, средства РЭБ, роботизированные наземные комплексы, а также мотоциклы, квадроциклы и багги, которые успешно зарекомендовали себя при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.
Практические навыки, полученные в ходе курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса, будут применены в совместных российско-лаосских учениях.
— Курс подготовки «Тайфун» и совместные учения «Ларос» крайне важны для совершенствования методов управления и слаживания между подразделениями ВС Лаоса и России, — отметил начальника Генштаба Народной армии Лаоса генерал-полковника Сайтяй Коммасит. — Крайне необходимо достижение единства, сплоченности личного состава и повышение готовности к решению совместных задач по борьбе с терроризмом.