17-летний подросток попытался скрыться от полиции на Mercedes-Benz в Актау

«25 мая 2026 года около 01:25 часов в районе села Бесшокы Мунайлинского района сотрудники патрульной полиции подали законное требование об остановке автомобиля марки Mercedes-Benz. Однако водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться. В результате проведенных мероприятий транспортное средство было остановлено в 33 микрорайоне города Актау. В ходе проверки установлено, что за рулем автомобиля находился 17-летний несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортным средством», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.