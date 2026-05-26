17-летний подросток попытался скрыться от полиции на Mercedes-Benz в Актау

«25 мая 2026 года около 01:25 часов в районе села Бесшокы Мунайлинского района сотрудники патрульной полиции подали законное требование об остановке автомобиля марки Mercedes-Benz. Однако водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться. В результате проведенных мероприятий транспортное средство было остановлено в 33 микрорайоне города Актау. В ходе проверки установлено, что за рулем автомобиля находился 17-летний несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортным средством», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В отношении несовершеннолетнего оформлен административный протокол по части 3−1 статьи 613 КоАП РК за отказ выполнить требование полицейских об остановке транспортного средства.
Помимо этого, владелец автомобиля подвергнут административной ответственности по части 5 статьи 612 КоАП РК за передачу управления авто лицу без водительских прав.
Материалы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию подростка направлены в суд для рассмотрения вопроса о привлечении его законного представителя по статье 127 КоАП РК.