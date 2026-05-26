Дон накрыла двухдневная магнитная буря

25 мая в Ростовской области началась умеренная магнитная буря уровня G2, которая, по прогнозам учёных лаборатории солнечной астрономии РАН, продлится до 26 мая включительно.
На фоне геомагнитных колебаний в регионе объявлено штормовое предупреждение из‑за грозового фронта.
Медики рекомендуют особой осторожности людям с повышенной метеозависимостью, с хроническими заболеваниями, с болезнями сердечно‑сосудистой системы.
Рекомендуется избегать чрезмерных нагрузок и стрессов, отказаться от алкоголя, острой и солёной пищи, соблюдать режим сна и контролировать артериальное давление.