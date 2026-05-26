В детских лагерях Хабаровска проводят инструктажи по безопасности

Управление охотничьего хозяйства Хабаровского края проводит профилактические мероприятия в загородных детских лагерях перед началом летнего сезона, сообщает управление охотничьего хозяйства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Сотрудники ведомства посетили лагеря, чтобы минимизировать риски возникновения конфликтных ситуаций между детьми и дикими животными. В рамках выездов руководство и вожатые лагерей прошли инструктаж. Им рассказали, как правильно утилизировать отходы, чтобы не привлекать диких животных, какие меры профилактики бешенства необходимо соблюдать и как действовать, если на территории или рядом с лагерем обнаружен дикий зверь.
Специалисты также осмотрели территории лагерей, уделив особое внимание состоянию ограждений по периметру и площадок для накопления отходов. Всем учреждениям выданы специальные памятки с контактными данными ответственных служб — это позволит оперативно решать возникающие проблемы.
