Аэропорт Усть-Кута закроют на все лето для ремонта взлетной полосы

Подготовительные работы начались еще в середине мая и идут с опережением графика. После открытия аэропорт сможет принимать современные самолеты с повышенными требованиями к покрытию и безопасности. В 2027 году отремонтируют перрон и рулежную дорожку, на этот раз без прекращения полетов. Полностью обновление аэродромной инфраструктуры завершат до конца 2028 года, всего приведут в порядок почти 153 тысячи квадратных метров покрытий. После ремонта аэропорт сможет расширить географию направлений и увеличить пассажиропоток.