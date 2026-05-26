В Красноярске отменили масштабные отключения холодной воды летом 2026 года

Компания «КрасКом» представила новый график подготовки водозаборов к зиме 2026−2027 годов. Специалисты уже завершают плановые работы на островах Отдыха, Татышева, Посадном и Верхнем Атамановском. Эти водозаборы обеспечивают водой Свердловский, Советский, Центральный, Железнодорожный районы, а также Водники, Торгашино и Мичуринский.
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров пояснил, что компания скорректировала планы, чтобы избежать наложения отключений холодной и горячей воды. Полная остановка потребуется только на водозаборах «Гремячий лог», островах Казачий и Нижний Атамановский.
Отмечается, что первым в ночь с 29 на 30 мая остановится водозабор на острове Нижний Атамановский (Ленинский район, часть Кировского района, коттеджи на Побежимова и Вавилова, часть Берёзовки). Больницу № 20 и завод «Красмаш» переключат на водозабор острова Верхний Атамановский.
Воду планируют дать уже вечером 30 мая, с опережением графика. Жителям рекомендуют сделать запас воды и проверить краны.
