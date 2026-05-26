Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске отменили масштабные отключения холодной воды летом 2026 года

КрасКом скорректировал планы, чтобы избежать наложения отключений холодной и горячей воды.

Компания «КрасКом» представила новый график подготовки водозаборов к зиме 2026−2027 годов. Специалисты уже завершают плановые работы на островах Отдыха, Татышева, Посадном и Верхнем Атамановском. Эти водозаборы обеспечивают водой Свердловский, Советский, Центральный, Железнодорожный районы, а также Водники, Торгашино и Мичуринский.

Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров пояснил, что компания скорректировала планы, чтобы избежать наложения отключений холодной и горячей воды. Полная остановка потребуется только на водозаборах «Гремячий лог», островах Казачий и Нижний Атамановский.

Отмечается, что первым в ночь с 29 на 30 мая остановится водозабор на острове Нижний Атамановский (Ленинский район, часть Кировского района, коттеджи на Побежимова и Вавилова, часть Берёзовки). Больницу № 20 и завод «Красмаш» переключат на водозабор острова Верхний Атамановский.

Воду планируют дать уже вечером 30 мая, с опережением графика. Жителям рекомендуют сделать запас воды и проверить краны.

Ранее мы сообщали, что горячую воду в Красноярске отключат по новому графику. Полный график отключения горячей воды можно посмотреть по ссылке.