Казахстанцам ужесточили наказание по делу на 90 млн тенге и отправили в колонию

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой принимаются системные меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания. Формируется устойчивая судебная практика, ориентированная на назначение реальных сроков лишения свободы лицам, совершившим скотокрадство.
Одним из примеров данной работы является рассмотрение уголовного дела по факту хищения крупного рогатого скота в Алакольском районе. Установлено, что двое работников одного из товариществ совершили хищение вверенного им имущества — крупного рогатого скота, причинив материальный ущерб на сумму свыше 90 млн тенге.
Судом первой инстанции виновным назначено наказание по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК в виде лишения свободы сроком 5 лет 7 месяцев условно. Не согласившись с назначенным наказанием, прокуратура Алакольского района внесла апелляционное ходатайство.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу ходатайство прокурора удовлетворено, приговор суда изменен — условное осуждение отменено. Приговор вступил в законную силу.