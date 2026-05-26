В красноярской «Индустрии» откроется выставка Павла Талана «Колыбельная волку»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 июня в 19:00 в галерее креативного пространства «Индустрия» откроется персональная выставка современного художника Павла Талана «Колыбельная волку».
В экспозицию войдут работы в технике экспериментальной акриловой графики. Центральными образами станут волк и луна — архетипы, через которые автор обращается к теме сновидений, внутренней трансформации и поиска гармонии.
Куратор выставки Анастасия Эрмиш отмечает, что каждая работа становится фрагментом большого пазла, у которого нет единственной инструкции по сборке.
На открытии пройдет кураторская экскурсия, также гости смогут познакомиться с художником. Для выставки подготовлена публичная программа: лекция, перформативный практикум, артист-ток и медиация с юнгианским психологом.
Финисаж состоится 1 июля. Все события пройдут в галерее «Индустрия» на улице Ады Лебедевой, 93 В.