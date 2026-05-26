Пункт весогабаритного контроля на юге Хабаровского края капитально отремонтируют

Речь идет об объекте на дороге к селу Бичевая — эта трасса важна для большегрузов и загородных маршрутов региона. «На подъезде к Бичевой уже 5 лет используется автоматический пункт. Весы смонтированы прямо в дорожное полотно и система сама измеряет массу, габариты, нагрузку на оси», — уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Особое внимание специалисты уделят строительству и оснащению пункта охраны, монтажу систем контроля, сигнализации и видеонаблюдения. Завершить работы планируется до конца сентября. Напомним, что за превышение весогабаритных показателей владельцу транспортного средства выписывается штраф в размере от 150 до 600 тыс. рублей. В случае отказа от прохождения контроля также предусмотрен штраф — 600 тыс. рублей.