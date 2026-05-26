Центральные дороги перекроют в субботу на время проведения арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск»

30 мая с 13:00 до 20:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Муравьева-Амурского и пересекающим ее улицам. На дорогах будут дежурить сотрудники ДПС ГАИ. Также будет изменено движение автобусов и троллейбусов. Троллейбусные маршруты: — маршруты № 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и в обратном направлении по установленным маршрутам; Автобусные маршруты: — маршрут 1 Л будет следовать с улицы Ленина по улице Волочаевской, Амурскому бульвару до улицы Комсомольской и далее по установленному маршруту; — маршрут 1С будет следовать с улицы Комсомольской по Амурскому бульвару, улице Дзержинского, Уссурийскому бульвару до улицы Тургенева и далее по установленному маршруту; — маршрут № 8 в направлении центра с улицы Калинина будет следовать по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина на улицу Волочаевскую и в обратном направлении по установленному маршруту; — маршрут № 10 при движении от Автовокзала будет следовать с улицы Серышева по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленному маршруту; — маршруты № 14, 19, 82 в направлении центра города с улицы Муравьева-Амурского будут следовать по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Пушкина на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленным маршрутам; — маршруты № 17, 49 в направлении центра города с улицы Калинина будут следовать по улицам Серышева, Дзержинского, Муравьева-Амурского на улицу Волочаевскую и далее по установленным маршрутам; — маршрут № 23 в направлении центра города с улицы Серышева будет следовать по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленному маршруту; — маршрут № 29К будет следовать по улице Волочаевской до Амурского бульвара и далее по установленному маршруту; — маршрут № 29П будет следовать с Амурского бульвара по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленному маршруту; — маршрут № 34 в направлении от Автовокзала будет следовать с улицы Муравьева-Амурского по улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении будет следовать с улицы Запарина по улицам Ленина, Волочаевской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленному маршруту; — маршрут № 52 при движении от переулка Облачного будет следовать с улицы Ленина по улице Волочаевской до Амурского бульвара и далее по установленному маршруту; — маршрут № 56 с улицы Муравьева-Амурского будет следовать по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленному маршруту; — маршрут № 71 в направлении Северного микрорайона будет следовать с улицы Ленина по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Комсомольской на улицу Серышева и далее по установленному маршруту. В направлении Южного микрорайона с улицы Серышева будет следовать по улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленному маршруту; — маршрут № 73 с улицы Запарина будет следовать по Уссурийскому бульвару на улицу Калинина и далее по установленному маршруту; — маршрут № 83 будет следовать с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина до улицы Дзержинского и далее по установленному маршруту; — маршрут № 83П от улицы Ленинградской будет следовать по улице Ленина до улицы Калинина далее по установленному маршруту.