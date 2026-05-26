Опасную детскую площадку нашли на улице Красноармейской в Самаре

На улице Красноармейской в Самаре, недалеко от музея имени Алабина, нашли опасную детскую площадку. Об этом сообщает Народный фронт Самарской области.
«На игровом комплексе отходят перила, не закреплены доски, есть места, в которых могут застрять детские пальчики», — рассказали общественники.
У качелей на площадке перетерлись тросы, а болты торчат из креплений. Общественный фронт отмечает, что рядом с площадкой находится не только музей, но и дошкольное отделение школы № 12, так что сюда каждый день приходят малыши.
ОНФ Самарской области направил официальное обращение в мэрию, чтобы площадку привели в порядок.
