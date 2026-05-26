В Сеченовском университете научились точнее диагностировать и мониторить атеросклероз

Атеросклероз — одно из ключевых заболеваний сердечно-сосудистой системы, лежащее в основе инфарктов и инсультов. Для его диагностики и мониторинга широко используются показатели, отражающие баланс жирных кислот, в том числе «индекс омега-3». Однако, как показало новое исследование, в плазме крови такие маркеры бывают недостаточно чувствительны. Они могут зависеть от питания и быстро меняться, не отражая долгосрочных метаболических процессов. В результате состояние пациента может оцениваться как стабильное, несмотря на сохраняющийся риск прогрессирования болезни.