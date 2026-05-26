Новую детскую площадку возле Верхнего озера в Калининграде обещают открыть до конца года

Власти Калининграда рассчитывают закончить обустройство детской площадки возле Верхнего озера до конца года. Контракт с прошлым подрядчиком расторгают. Об этом рассказал журналистам директор «Калининградской службы заказчика» Александр Демешко.
Объект на улице Курортной планировали сдать в конце прошлого года, однако у валстей возникли претензии к качеству материалов. «По Курортной контракт находится в стадии расторжения, и потом будем заканчивать. До конца года закончим. Кроме того, завершим и прогулочную зону по улице Береговой. Там нужно заменить покрытие», — сказал Демешко.
Благоустройством площадки на улице Курортной занималось ООО «Техстрой Проект». В апреле 2026 года с компанией заключили контракт на 18,7 миллиона рублей.
На территории уложили разноцветное травмобезопасное покрытие. На детской площадке установили комплекс «Башня», скамейки и урны. Кроме того, вдоль игровой зоны обустроили ограждение и высадили кустарники.
Однако власти не приняли объект из-за некачественно выполненных работ. Экспертиза выявила проблемы с резиновым покрытием и некоторыми конструкциями, которые нужно было переделать.
Недовольны качеством работ власти и на объекте на улице Береговой. Там подрядчик обустроил новую зону отдыха со скамейками и урнами. Однако экопокрытие было неправильно уложено.