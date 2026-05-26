Родные оператора пермской команды просят о помощи

Денис Обметкин пострадал в ДТП под Челябинском 22 мая. Команда возвращалась в чемпионата России. Автобус с баскетболистами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной. Водитель погиб на месте, спортсмены получили травмы разной степени тяжести, а оператору Денису Обметкину потребовалась операция. Сейчас он находится в больнице в Златоусте.