Родные оператора пермской команды просят о помощи

Родные оператора пермской баскетбольной команды просят о помощи, рассказал его брат в социальных сетях.
Денис Обметкин пострадал в ДТП под Челябинском 22 мая. Команда возвращалась в чемпионата России. Автобус с баскетболистами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной. Водитель погиб на месте, спортсмены получили травмы разной степени тяжести, а оператору Денису Обметкину потребовалась операция. Сейчас он находится в больнице в Златоусте.
Семья мужчины приехала из Перми, чтобы поддерживать его в период восстановления. Брат пострадавшего Илья Обметкин поделился, что сейчас Денис пробует делать шаги, вставать и садиться.
Родные оператора объявили сбор средств на лечение. Помочь мужчине можно по ссылке.
