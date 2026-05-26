Из Красноярского края за пределы России выдворят 44 иностранца

С 20 по 22 мая сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными ведомствами региона провели комплекс мероприятий в сфере миграции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По данным ведомства, в результате мероприятий было выявлено и пресечено 201 нарушение миграционного законодательства. Так, 44 иностранных гражданина выдворят за пределы России, для 39 иностранцев закрыт въезд в страну. Еще для 28 человек, нарушивших миграционные правила, сокращены сроки временного пребывания в России. В отношении 12 работодателей составлено 35 протоколов за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, наложено штрафов на общую сумму свыше 670 тысяч рублей. По фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет иностранных граждан полицейскими собрано 18 материалов, по которым возбуждено 7 уголовных дел.