В Красноярском крае проверили работу запрета на продажу алкоголя в жилых домах

В Красноярском крае подвели первые итоги действия новых ограничений на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщили в правительстве региона.
С 1 марта 2026 года таким магазинам запрещено продавать алкоголь после 21:00. Ограничения ввели после жалоб жителей на шум, беспорядки и незаконную продажу спиртного по ночам.
«Ограничения введены по просьбам самих жителей, которые жаловались на так называемые “наливайки”. Мы преследовали цель исключить шаговую доступность алкоголя поздно вечером и рано утром, поэтому в зону ограничений попали только объекты, находящиеся внутри жилых домов. В идеале таких объектов в жилых домах вообще не должно быть — ни сетевых, ни других», — сказал губернатор Михаил Котюков.
По данным краевых властей, сетевые магазины соблюдают новые требования. Нарушения чаще выявляют в небольших точках «у дома» и магазинах разливных напитков, которые нередко работают без лицензии. За два месяца специалисты минпромторга края вместе с прокуратурой провели 26 выездных проверок. В 19 случаях нашли нарушения. Полиция выявила еще 22 факта нелегальной продажи алкоголя в запрещенное время. В Норильске одного индивидуального предпринимателя оштрафовали на 40 тыс. рублей.
В правительстве края отметили, что после введения ограничений шаговая доступность алкоголя снизилась. По оценке властей, это должно уменьшить число спонтанных покупок, ночных застолий и конфликтов во дворах. За два месяца продажи алкоголя оказались на 1% ниже, чем годом ранее.
Михаил Котюков поручил минздраву оценить медицинский эффект новых правил. Профильным ведомствам также поручили проработать дальнейшее регулирование и усилить взаимодействие с полицией для пресечения нарушений.
Сейчас в Красноярском крае действует запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 10:00 в магазинах внутри многоквартирных домов. Полный запрет розничной продажи алкоголя, кроме общепита, действует 1 июня и 1 сентября.