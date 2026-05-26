МВД предупредило белорусов о взрывах и выстрелах в Могилеве и призвало водителей выбирать «альтернативные пути»

Министерство внутренних дел предупредило жителей Могилева о звуках взрывов и выстрелов в областном центре и порекомендовало водителям выбирать «альтернативные пути». Дело в том, что в городе проведут командно-штабные учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях.