МВД предупредило белорусов о взрывах и выстрелах в Могилеве и призвало водителей выбирать «альтернативные пути»

Поэтому 26 и 27 мая с 10 до 16 часов перекроют движение транспорта:
по улице Гагарина (от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных, около заезда на парковку торгового центра «Е-Сити»), по улице Демьяна Бедного (от улицы Гагарина до улицы Севастопольской), по переулку Крайнему.
Чтобы не было заторов, водителям стоит заранее планировать свой маршрут и выбирать другие пути проезда. Возле Ледового дворца спорта, расположенного по улице Гагарина, 1) возможны как раз звуки взрывов и выстрелов. «Волноваться не стоит», — отметили в МВД.
В ведомстве попросили людей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Глава МВД поручил милиции «дойти до каждого» белоруса.
Ранее Smartpress.by рассказывал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на коллегии ведомства поручил милиции «дойти до каждого гражданина» с разъяснениями правил кибербезопасности. Также министерство объявило республиканскую профилактическую акцию «Неделя цифровой грамотности».
По словам в Кубракова, в 2015 году удельный вес преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси составлял 2,5%, а по итогам 4 месяцев 2026-го стал больше 34%.
От киберпреступлений в этом году пострадало уже больше 7 тыс. человек. Поэтому, продолжил глава МВД, правоохранителям нужно уделить особое внимание профилактике и защите от интернет-мошенников. В первую очередь работа касается детей и пожилых.