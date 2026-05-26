МВД предупредило белорусов о взрывах и выстрелах в Могилеве и призвало водителей выбирать «альтернативные пути»

Министерство внутренних дел предупредило жителей Могилева о звуках взрывов и выстрелов в областном центре и порекомендовало водителям выбирать «альтернативные пути». Дело в том, что в городе проведут командно-штабные учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях.

Поэтому 26 и 27 мая с 10 до 16 часов перекроют движение транспорта:

по улице Гагарина (от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных, около заезда на парковку торгового центра «Е-Сити»), по улице Демьяна Бедного (от улицы Гагарина до улицы Севастопольской), по переулку Крайнему.

Чтобы не было заторов, водителям стоит заранее планировать свой маршрут и выбирать другие пути проезда. Возле Ледового дворца спорта, расположенного по улице Гагарина, 1) возможны как раз звуки взрывов и выстрелов. «Волноваться не стоит», — отметили в МВД.

В ведомстве попросили людей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Глава МВД поручил милиции «дойти до каждого» белоруса.

Ранее Smartpress.by рассказывал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на коллегии ведомства поручил милиции «дойти до каждого гражданина» с разъяснениями правил кибербезопасности. Также министерство объявило республиканскую профилактическую акцию «Неделя цифровой грамотности».

По словам в Кубракова, в 2015 году удельный вес преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси составлял 2,5%, а по итогам 4 месяцев 2026-го стал больше 34%.

От киберпреступлений в этом году пострадало уже больше 7 тыс. человек. Поэтому, продолжил глава МВД, правоохранителям нужно уделить особое внимание профилактике и защите от интернет-мошенников. В первую очередь работа касается детей и пожилых.