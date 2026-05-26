В Зеленоградске провели рейд против незаконной уличной торговли

В Зеленоградске прошёл рейд по выявлению незаконной уличной торговли. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Представители местной власти и сотрудники полиции зафиксировали случаи незаконной предпринимательской деятельности. По выявленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.
«Администрация Зеленоградского муниципального округа напоминает: для законного осуществления уличной торговли и оказания услуг необходимо предварительно обратиться в администрацию муниципалитета для получения соответствующего разрешения», — говорится в сообщении.
У Северного вокзала Калининграда разобрали овощную палатку, в которой велась самовольная торговля.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.